Scudetto, Lippi: «Non ho dubbi, la Lazio può competere con Inter e Juve»

La lotta Scudetto si fa sempre più interessante e Marcello Lippi continua a vedere la Lazio come una seria candidata

A La Gazzetta Sportiva, anche Marcello Lippi ha espresso il suo parere sulla lotta Scudetto tessendo le lodi della squadra di Inzaghi:

«Non ho dubbi sul fatto che la Lazio possa competere con Inter e Juventus. Non importa essere secondi o terzi, ma quel che conta è che l’autostima e la fiducia la spingano verso traguardi importanti. Non si è mossa sul mercato, però sa anche di dover giocare solo il campionato. Con un po’ di fortuna e se non ci saranno infortuni seri potrebbe continuare a fare bene per tutto il resto della stagione».