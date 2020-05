Scudetto, Di Vaio: «Juve in vantaggio, ma con la Lazio sarà un duello»

Marco Di Vaio, ex giocatore ed oggi dirigente del Bologna, ha detto la sua sulla lotta Scudetto e sul testa a testa tra Lazio e Juve

Spadafora frena sulla ripresa, ma le squadre intanto tornano in campo per gli allenamenti individuali: un accenno di normalità che fa sperare anche per il campionato. Completare la stagione significherebbe, prima di tutto, riaprire la lotta Scudetto. Un testa a testa che Di Vaio, oggi dirigente del Bologna, ha commentato così sulle colonne de Il Giorno:

«Dopo uno stop così lungo i valori saranno azzerati. Vedo in leggero vantaggio la Juventus perché è abituata a vincere ed è una grandissima squadra, con la Lazio sarà un duello molto bello e da godersi fino alla fine. L’Inter è pronta a rientrare in gioco, sarà una bella lotta a tre».