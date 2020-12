Sconcerti: «Acerbi nella mia formazione ideale. Immobile tra i top»

Mario Sconcerti, giornalista e opinionista, dice la sua sui top del 2020 e della stagione in corso. Le sue parole

TOP 11 – «Sceglierei un 4-4-2. Metterei Szczęsny in porta, poi Acerbi e Koulibaly centrali, Hernandez e Cuadrado terzini, Mkhitaryan e Insigne sulle fasce, Barella e Pellegrini mezzali, Lukaku e Ronaldo come punte. E come allenatore Pioli, che è quello che ha fatto di più, l’unico imbattuto ormai da 26 giornate».

TOP E FLOP 2020 – «Tra i top senz’altro Immobile, la cui continuità è impressionante. Poi Mihajlovic, perché è stato un anno lungo e particolare per lui. E poi Gasperini, largamente il migliore. Come flop di sicuro Eriksen. La sorpresa invece Nzola, se giocasse in una big parlerebbero tutti di lui».