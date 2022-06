Schira spiega: «Tanti giocatori svincolati? C’è un motivo preciso.»

Nicolò Schira ha analizzato la situazione dei tanti calciatori svincolati nell’attuale mercato estivo: le sue parole

Ospite a Lazio Style Radio, Nicolò Schira ha parlato così dei tanti giocatori svincolati nell’attuale sessione di mercato:

«I tanti giocatori a parametri zero sono frutto della situazione covid. Le squadre hanno perso molto da un punto di vista economico. I giocatori credono ugualmente di guadagnare di più così come avveniva prima e non sempre si accontentano di offerte pari importo o addirittura al ribasso».

