Gianluca Vialli e Gabriele Gravina hanno parlato della Scarpa d’Oro vinta da Ciro Immobile. Le loro parole

Nel corso di Sogno Azzurro, vengono mandate immagini di un ritiro azzurro di qualche mese fa: ci sono Gianluca Vialli e Gabriele Gravina che fanno complimenti a Ciro Immobile per la Scarpa d’Oro.

«Bravissimo, meritatissima, non solo perché è un premio individuale. Mi rivedo molto in te, io sapevo sempre cosa dovevo fare: dovevo correre per Mancini» ha dichiarato Gianluca Vialli. Complimenti che ha ribadito anche Gabriele Gravina, presidente della Figc: «Da parte nostra ci deve essere un momento di riconoscimento ufficiale. Ciro, con tutto il cuore, bravo».

Ciro, emozionato, risponde: «Poterla festeggiare qui con voi mi emoziona. Cerchiamo di vincere qualcosa di squadra, ne sarei felicissimo».