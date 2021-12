Scambio Luis Alberto-Arthur, Pedullà: «Sarebbe un affare per la Juve»

Il noto esperto di mercato Alfredo Pedullà ha detto la sua sul possibile scambio Luis Alberto-Arthur. Queste le sue parole

«Non chiedetemi di ipotesi scambio LuisAlberto–Arthur: non è roba mia, preferisco andarci solo in caso di riscontri concreti. Non sarebbe uno scambio, ma un affare (per la Juve)». Insomma, un qualcosa sembra somigliare a una smentita.