Scambio Luis Alberto-Arthur, SportMediaset: Juve e Lazio a lavoro

Luis Alberto alla Juventus e Arthur alla Lazio: i due club sarebbero a lavoro per trovare la quadra economica. Contatti in corso

Juventus e Lazio lavorano allo scambio Luis Alberto–Arthur? Questa la clamorosa indiscrezione riportata da SportMediaset. Il centrocampista brasiliano era arrivato in bianconero su richiesta di Maurizio Sarri, tecnico che lo stima ancora. E l’agente Federico Pastorello potrebbe portarlo nuovamente alla corte del tecnico toscano perché, scrive SportMediaset: «il tecnico toscano non ha mai nascosto la propria ammirazione per il venticinquenne brasiliano. Non nutrono della stessa stima i due centrocampisti della Lazio, Lucas Leiva e Danilo Cataldi. Alla lista dei bocciati si deve aggiungere anche il nome di Luis Alberto che non ha mai convinto il nuovo coach, ed è sempre più in rotta con la società».

Il malumore del giocatore potrebbe rivelarsi utile in ottica mercato, con la Juve pronta a intervenire. Motivo in più per lavorare sullo scambio con Arthur per portare alla corte di Sarri il tanto richiesto rinforzo. Ma bisogna trovare la quadra sui cartellini: la Juve valuterebbe Arthur 60 milioni , ben 20 in più rispetto allo spagnolo. Divario che la Juventus vuole colmare, di diverso parere la Lazio che chiede uno scambio alla pari.