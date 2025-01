Sassuolo Lazio Women 3-1, il rosso di D’Auria condanna le biancocelesti, non basta Visentin

Sassuolo Lazio Women, ancora una sconfitta per le biancocelesti: il rosso a D’Auria a inizio gara incide: finisce 3-1 per le neroverdi

Finisce con una sconfitta netta Sassuolo Lazio Women: le neroverdi, in superiorità numerica per l’espulsione di D’Auria dilagano con un netto 3-1. Le emiliane si portano subito in vantaggio con i gol di Philtjens e Dhont, a fine primo tempo accorcia Visentin ma nella ripresa arriva la rete finale di Monterubbiano.

SASSUOLO (3-4-1-2): Durand; Orsi, Caiazzo, Pleidrup; Brustia, Fisher (dal 58’ Hagemann), Mella (dall’ Gallazzi), Philtjens; Missipò; Sabatino (dal 69’ Monterubbiano), Dhont (dal 69’ Chmielinski). All.: Rossi

LAZIO WOMEN (3-4-2-1): Cetinja; Reyes, Connolly, D’Auria; Oliviero (dal 74’ Pittaccio), Eriksen (dal 64’ Yang), Simonetti (dal 46’ Goldoni), Zanoli (dal 74’ Kajan); Visentin (dall’81’ Martinovic), Le Bihan; Piemonte. All.: Grassadonia

GOL: 19’ Philtjens, 35’ Dhont, 41’ Visentin, 82’ Monterubbiano

AMMONIZIONI: Mella, Missipò, Orsi; Le Bihan

ESPULSIONI: D’Auria (L)