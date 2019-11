Sassuolo Lazio, la ripresa è fissata per martedì per entrambe le squadre

Domenica di relax per la Lazio e di lavoro per il Sassuolo. Le due squadre si incontreranno domenica prossima, alle ore 15

L’appuntamento con la Serie A è rimandato per il prossimo weekend. La Lazio di Inzaghi sarà attesa dal Sassuolo di De Zerbi: gara che si preannuncia non priva di insidie, per i biancocelesti. Come si legge sul sito ufficiale dei neroverdi, questa mattina è andata in scena la canonica seduta di allenamento, sul campo del Mapei Football Center: riscaldamento e partitella in famiglia con l’Under 18 di mister Pensalfini, poi lavoro metabolico.

Ancora differenziato per Berardi, Chiriches, Defrel, Ferrari, Pegolo e Rogerio.

Sia per la Lazio che per il Sassuolo la ripresa è fissata per martedì: quando le due squadre inizieranno ufficialmente a preparare la tredicesima giornata di campionato.