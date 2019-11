Sassuolo, Boga: «Lazio? Ci stiamo preparando al meglio!»

Il Sassuolo sarà la prossima avversaria della Lazio, dopo la sosta della nazionali. A commentare il match è Boga, attaccante dei neroverdi

Domani l’Italia affronterà l’Armenia, poi si chiuderà anche la parentesi nazionali ed i giocatori torneranno a vestire le maglie dei propri club. Ad aspettare la Lazio, ci sarà il Sassuolo di Boga e De Zerbi: una gara importante per continuare a dare segnali in campionato. Proprio il ventiduenne ha commentato la sfida contro i biancocelesti a Il Resto del Carlino:

«La pausa sta per terminare, una volta finiti gli impegni delle nazionali ci aspettano gare difficili in campionato. Subito affronteremo la Lazio. Ci stiamo preparando al meglio per la prossima gara di Serie A. Nazionale? Ho voglia di fare bene con il Sassuolo per essere convocato. Il nostro obiettivo è quello di scendere in campo per vincere».