Sassuolo-Lazio, infortunio Bajrami: le condizioni del centrocampista in vista della sfida. I dettagli

Durante la sosta nazionali, il Sassuolo ha dovuto fare i conti con l’infortunio di Nedim Bajrami per un problema alla caviglia. Secondo quanto riporta Panorama Sport, dopo i primi accertamenti effettuati dallo staff medico dell’Albania, sembra che non ci sia nulla di grave.

Bajrami dunque verso il rientro in Italia dove avrà tutto il tempo di ritrovare la migliore condizione fisica in vista della prossima sfida con la Lazio, in programma sabato prossimo.