Sassuolo, De Zerbi: «Contro la Lazio avremmo meritato di più»

De Zerbi non digerisce ancora la sconfitta del Sassuolo contro la Lazio. I neroverdi sono stati beffati allo scadere, dalla rete di Caicedo

Mastica ancora amaro il Sassuolo. I neroverdi sono stati beffati dalla Lazio, con il gol di Caicedo allo scadere: una rete pesantisisma per i biancocelesti che hanno così confermato il terzo posto in classifica. A distanza di una settimana, il tecnico De Zerbi è tornato sull’episodio: «Abbiamo giocato un’altra partita positiva contro la Lazio. Dispiace perché avremmo meritato qualcosa in più, potevamo essere più smaliziati in qualche episodio, è dura da digerire».

«Se uno si comporta bene e se si impegna sempre poi i due punti che hai perso a Parma e con la Lazio, poi li vai a riprendere da un’altra parte. A patto che ti fai trovare pronto». Ha dichiarato durante la conferenza stampa, alla vigilia della gara contro la Juventus.