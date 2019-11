Sassuolo, Berardi non ce la fa: salterà la Lazio

Non ce la fa Berardi: l’esterno del Sassuolo salterà la Lazio per una lesione all’adduttore della coscia sinistra

Lo aveva già annunciato il Sassuolo con un comunicato ufficiale: lesione all’adduttore della coscia sinistra per Berardi. Per il giocatore, secondo quanto riferito da Sky, sono stati stimati tra i 20 ed i 30 giorni di stop: con tutta probabilità, salterà la gara del 24 novembre contro la Lazio. L’esterno neroverde, a causa di questo infortunio, non potrà nemmeno rispondere ‘presente’ alla chiamata di Mancini per la Nazionale.