Si tratta per il rinnovo di Luiz Felipe, centrale classe ’97 della Lazio

Con molta probabilità Luiz Felipe e la Lazio saranno ancora insieme per molto tempo ma c’è da lavorare sul rinnovo vista l’attuale scadenza del contratto nel 2022.

RINNOVO IN VISTA – Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, il primo incontro è andato in scena un paio di settimane fa, quando nella Capitale è sbarcato Jorge Ulisses, stretto collaboratore di Giuliano Bertolucci e Kia Joorabchian, i procuratori dell’ex Salernitana. Fumata grigia, almeno per il momento, a gennaio dovrebbe andare in scena un nuovo incontro fra le parti per trovare un’intesa fino al 2024. Il difensore percepisce al momento 500 mila euro all’anno.