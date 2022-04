Sarri, via libera alla cessione di un big: Milinkovic l’indiziato principale?

Maurizio Sarri ha accettato la possibilità che in estate parta un big per finanziare il mercato: Milinkovic resta l’indiziato principale

Al centro del dibattito di ieri sera a Formello c’è stato ovviamente anche il tema del mercato in uscita. La proprietà, come riportato da Il Messaggero, ha fatto presente che per finanziare il mercato, anche a causa dell’indice di liquidità che al momento grava per un passivo di circa 30 milioni, sarà necessaria la partenza di un big.

Sarri ha dato l’ok: per costruire la sua Lazio serve anche qualche sacrificio. L’indiziato principale resta Milinkovic-Savic: la scadenza di contratto fissata al 2024 e i numerosi interessi dai top club esteri (in particolare PSG e Manchester United) potrebbe dare il via libera alla partenza. In bilico anche Luis Alberto: viste le incomprensioni col tecnico durante l’annata, oggi comunque superate, non è da escludere un ritorno in Spagna.