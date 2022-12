Sarri-Tare, summit a Formello. E il futuro…

Maurizio Sarri e Igli Tare si sono incontrati ieri a Formello alla ripresa degli allenamenti: summit con vista sul futuro

La Lazio ha ripreso ieri gli allenamenti a Formello dopo alcuni giorni di vacanza concessi da Sarri. Proprio il tecnico ha avuto modo di ritrovare nel centro sportivo il DS Tare, con cui c’è stato un faccia a faccia per programmare la seconda parte di stagione con vista sul prossimo mercato di gennaio.

Spesso i due sono stati in disaccordo sulle strategie di mercato tanto che, come riporta Il Messaggero, Lotito in estate ha deciso di inserire nell’organigramma il figlio Enrico e Fabiani. Il contratto di Tare resta in scadenza tra poco più di 6 mesi e nonostante le rassicurazioni del presidente, il futuro in biancoceleste del direttore sportivo passa anche da una convivenza migliore e diversa col tecnico. I prossimi saranno mesi importanti.