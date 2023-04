Sarri sulla Champions: «Noi dobbiamo pensare soltanto a una cosa». Le parole dell’allenatore sulla corsa Champions

Nella Conferenza stampa alla vigilia della sfida con lo Spezia, l’allenatore della Lazio, Sarri, ha parlato della lotta alla Champions. Le sue parole:

AVER BATTUTO LE ITALIANE CHE SONO IN EUROPA -«Se non ci siamo vuol dire che non ce lo meritiamo».

LIVELLI CHAMPIONS -«Noi dobbiamo arrivarci tramite il campionato, siamo fuori in Europa League e in Conference. Pensare che possiamo fare la Champions è fuori luogo. Pensiamo a La Spezia e basta».

