Sarri su Mourinho: «Mi sta anche simpatico, ma c'è una differenza...»

L’allenatore biancoceleste Maurizio Sarri, in una lunga intervista al Corriere dello Sport, ha parlato anche del rapporto con José Mourinho, allenatore dei rivali della Roma.

MOURINHO – «A me Mourinho sta anche simpatico. Le differenze dipendono in prevalenza dal punto di partenza, dalle origini. Io sono cresciuto tra i Dilettanti, gente di un altro livello, dove per vincere dovevo incidere tanto, e in modo feroce, per compensare i limiti dei singoli. Mourinho è partito dal Barcellona e ha investito molto sulla qualità dei giocatori. Tra Stia e Barcellona c’è un bel cazzo di differenza… E poi io sono toscano di monte. Come Luciano Spalletti».

