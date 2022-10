Sarri su Maximiano: «Non sta benissimo. Ecco le sue condizioni»

Maurizio Sarri ha parlato in conferenza stampa delle condizioni di Luis Maximiano. Le sue dichiarazioni

Maurizio Sarri, in conferenza stampa post Lazio-Udinese, ha parlato così delle condizioni di Luis Maximiano. Le sue parole.

MAXIMIANO – «Provedel? Ho l’impressione che sia stato sempre di ottimo livello, ora sta andando verso livelli veramente importanti. Gioca sempre perchè Maximiano non sta benissimo, ha un po’ di borsite all’anca ed è un momento in cui fa fatica ad allenarsi in campo. Io ero convinto fosse un buon portiere, ma forse è qualcosa di più».