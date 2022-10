Sarri: «Siamo una squadra bella e cattiva. Vice Immobile? Difficile trovare qualcuno coi suoi numeri»

Mister Sarri è intervenuto in conferenza stampa per commentare il risultato di Lazio-Udinese. Le sue dichiarazioni

Al termine di Lazio-Udinese, mister Sarri ha parlato in conferenza stampa per commentare il risultato dell’Olimpico.

USCITA DI IMMOBILE – «Un vice Immobile che abbia dei numeri ai suoi è dura. Immobile è uno dei primi in Europa, quando uno li ha e viene a mancare è chiaro che ci sia un minimo di ripercussione. Vediamo che sia il meno possibile, ma resta un’assenza pesante».

PACCHETTO DIFENSIVO – «Io penso che la solidità ti viene fuori dall’atteggiamento della squadra che, in questo monento, è sempre dentro alla partita. La sensazione è che la squadra non conceda assolutamente nulla, aggressiva, decisiva sulle palle vaganti. io sono contentissimo dell’atteggiamento dei ragazzi. Alla terza partita della settimana, l’Udinese era la peggior avversaria. Mi fa piacere che i ragazzi stanno facendo bene e che stanno facendo bene i centrali».

IMMOBILE NEL 2023, IDEA PESSIMISTICA?– «Penso di sì, tu sia pessimista. Aspettiamo, può essere anche un infortunio di dimensioni più ridotte. Le idee te le fai male in certe situazioni: a volte ti dicono che stanno bene e hanno una lesione; altre che ti dicono che sono rotti e poi stanno bene. Finchè non ci sono esami strumentali, difficile farsi un’idea. Rammarico? Il mercato è fatto da richieste tecniche, necessità di budget, inutile fare tanti discorsi. I soldi andavano spesi per altro, poi se il mercato lo faccio… Una miliardata penso di poterla spendere (ride, ndr)».

POST EUROPA LEAGUE – «Penso che a livello di mentalità questa squadra sia cresciuta e lo dimostra la gara di giovedì, senza un uomo. Sa rimanere dentro la partita, avere meno sbandamenti. Lo scorso anno è stato un difetto che è venuto fuori in diverse occasioni, stiamo facendo ora passi in avanti, serve tempo per capire se lo abbiamo tolto».

FELIPE ANDERSON FALSO 9 E CANCELLIERI – «Felipe falso nove? Lo scorso anno lo fece in due partite e la squadra fece 5 gol. Quando si è fatto male Immobile, il pensiero è stato togliere all’Udinese i punti di riferimento, portandoli nell’acqua alta contro le caratteristiche dei difensori. Non possiamo pensare che Cancellieri faccia quello che fa Immobile con un mese di lavoro».

VECINO DAVANTI ALLA DIFESA – «Io volevo aumentare la qualità in campo con Luis Alberto senza perdere fisicità, il motivo è stato quello. Vecino è un giocatore che ha acquisito esperienza, è pronto per fare anche quel ruolo. Oggi rinunciare del tutto alla fisicità era difficile, contando anche il terreno. Avevamo preparato una serie di uscite da dietro e appena abbiamo fatto il riscaldamento abbiamo cancellato tutto, perchè era troppo rischioso giocare palla a terra. O rimettono a posto il terreno o si cambia stadio».

PROVEDEL – «Ho l’impressione che sia stato sempre di ottimo livello, ora sta andando verso livelli veramente importanti. Gioca sempre perchè Maximiano non sta benissimo, ha un po’ di borsite all’anca ed è un momento in cui fa fatica ad allenarsi in campo. Io ero convinto fosse un buon portiere, ma forse è qualcosa di più».CLASSIFICA – «Una serie di rimpianti c’è sempre, ma fa parte di una stagione. A Genova abbiamo buttato punti al vento perchè non abbiamo chiuso con decisione. Io sono soddisfatto di quello che vedo, ed è una squadra bella, cattiva, tosta, disposta al sacrificio e che non si arrenda. Questa è la base su cui poggiarsi. I punti sono tanta roba, 2.1 a partita».