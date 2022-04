Sarri soddisfatto dalla reazione caratteriale della Lazio: squadra più matura

Nonostante le difficoltà sul piano del gioco, Sarri si è detto soddisfatto per la reazione caratteriale della sua Lazio contro il Torino

Maurizio Sarri può sorridere, almeno in parte. Se il pareggio contro il Torino frena i propositi europei dei suoi, la reazione caratteriale della Lazio ieri sera, con la rete del pari agguantata in pieno recupero, lascia ben sperare per il futuro.

La crescita dei biancocelesti, capaci di sporcarsi le mani in una partita lontana dai soliti canoni di gioco, ha dimostrato come Immobile e compagni stiano diventando una squadra sempre più matura e consapevole. L’avvenire sembra roseo.