Sarri prova subito a riprendersi Rovella all’Atalanta: il centrocampista biancoceleste al centro del mercato della Lazio?

Rovella potrebbe presto raggiungere Sarri all’Atalanta? Le ultime sul futuro del centrocampista della Lazio in vista della prossima stagione di Serie A

Lazio news: l’Atalanta prepara una vera e propria rivoluzione a centrocampo in vista della prossima stagione. Il club bergamasco ha già individuato obiettivi concreti per rinforzare la mediana e, come affermato da Alfredo Pedullà, sono emersi sondaggi nei confronti di Nicolò Rovella, centrocampista della Lazio molto apprezzato da Maurizio Sarri. Il tecnico nerazzurro lo considera un profilo in grado di dare qualità, dinamismo e visione di gioco, perfetto per il progetto tattico della squadra lombarda.

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Rovella conferma la sua volontà di restare

Nonostante l’interesse dell’Atalanta, Rovella ha chiarito di non voler lasciare la Lazio. Il centrocampista ha espresso a Gennaro Gattuso la volontà di ripartire con il club biancoceleste, desideroso di voltare pagina dopo una stagione complicata da infortuni e contrattempi. La sua decisione rappresenta un elemento di stabilità per la Lazio, ma allo stesso tempo può infiammare il mercato estivo, poiché altri club osservano la situazione con attenzione, pronti a sfruttare eventuali aperture o cambi di strategia.

Le possibili implicazioni per la Lazio

L’eventuale cessione di Rovella rappresenterebbe un colpo sensibile per la mediana biancoceleste, soprattutto considerando la necessità del club di fare mercato a saldo zero e di reperire risorse economiche per eventuali nuovi acquisti. La Lazio dovrà quindi bilanciare l’interesse di squadre come l’Atalanta con la volontà del giocatore di restare, valutando attentamente le strategie di gestione della rosa e i margini di negoziazione senza compromettere la continuità tecnica.