Sarri, l’obiettivo è un successo in trasferta che manca da cinque anni

Sarri nel derby di domenica insegue un successo in trasferta che manca da ben cinque anni: ecco tutti i dettagli

Per il derby di domenica Sarri insegue un obiettivo importante, soprattutto dal punto di vista statistico. Il riferimento è alla vittoria in trasferta in una stracittadina.

Infatti, come riporta Il Corriere dello Sport, l’ultimo risale a ben cinque anni fa. Era il 30 aprile del 2017 quando la doppietta di Keita e la rete di Basta annullarono il provvisorio 1-1 su calcio di rigore di De Rossi, chiudendo il match sul 3-1. Da quel momento tutti i Roma – Lazio si sono sempre conclusi con una sconfitta o un pareggio. Insomma, è il momento di invertire il trend.