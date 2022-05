Sarri risponde a Mou: «Contenti di essere davanti a un club che ha investito tanto»

Maurizio Sarri nell’ultima conferenza stampa della stagione si è tolto qualche sassolino dalla scarpa: la risposta a Mourinho

MOURINHO – «Noi favoriti dagli arbitri? Nell’ultimo derby, in cui hanno dominato, c’è stato un episodio in area loro su Milinkovic che ci ha svantaggiato. Siamo contenti di essere arrivati quinti davanti a una squadra che ha fatto grandi investimenti e ha un grande allenatore come lui».