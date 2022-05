Conferenza stampa Sarri: «Tifosi e società si vengano incontro. Il futuro...»

Conferenza stampa Sarri: le parole del tecnico biancoceleste post Lazio-Hellas Verona. Le sue dichiarazioni

Maurizio Sarri ha parlato in conferenza stampa al termine di Lazio-Hellas Verona. Queste le dichiarazioni del tecnico rilasciate ai giornalisti.

TIFOSI- «Dobbiamo essere noi a portare la gente allo stadio. E questo anche perché l’atmosfera di questa sera è troppo bella per rinunciarci. Siamo noi che dobbiamo fare da collante. Quest’atmosfera è talmente bella che uno la vorrebbe in ogni partita casalinga. Serve dare l’impressione di dare sempre tutto per la maglia. Questo viene prima dei risultati. La società deve fare uno sforzo affinché la società sia pieno. I tifosi devono calmarsi su alcuni giocatori, che non meritano determinati trattamenti. Insomma, serve smussare alcuni aspetti».

OBIETTIVI – «Dal punto di vista degli investimenti una famiglia non può competere con dei fondi. Io posso dare dei consigli e dei suggerimenti, ma le politiche societarie non spettano. A me piace il cilima e il mondo familiare».

PERCORSO PERSONALE – «L’aspetto che mi dà maggiore soddisfazione è il grande coinvolgimento del gruppo negli ultimi mesi. Autocritica? Abbiamo subito troppi gol. Restiamo in partita solo se in attacco stiamo al 100%. Sotto quest’aspetto serve migliorare».