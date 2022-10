Sarri, quanti dubbi per l’Udinese: il tecnico pensa ad alcuni cambi

La sfida con l’Udinese per la Lazio arriva a sole 63 ore da quella contro lo Sturm Graz: Sarri pensa ad alcuni cambi di formazione

Maurizio Sarri deve ancora sciogliere i dubbi in vista della gara di domani contro l’Udinese. Come riferisce Il Tempo oggi in edicola, il tecnico conosce le insidie della gara contro i friulani, non solo per le ottime caratteristiche della squadra di Sottil ma anche (e forse soprattutto) per le sole 63 ore di distanza dalla gara europea con lo Sturm Graz, frutto di un calendario folle.

Il Comandante varerà con ogni probabilità un largo turnover, anche se lui stesso non ama la definizione, come ammesso in conferenza. Rientreranno dal primo minuto Romagnoli e Marusic, con Provedel confermato nonostante la stanchezza. A centrocampo dentro Milinkovic, con Cataldi e Vecino in vantaggio su Marcos Antonio e Luis Alberto. Davanti Immobile costretto agli straordinari, Pedro insidia Felipe Anderson e Zaccagni.