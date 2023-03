Sarri, priorità alla Lazio ma sono diverse le sirene di mercato

Maurizio Sarri vuole rimanere alla Lazio ma sulla decisione finale conteranno molto i progetti futuri del club: sul tecnico diverse squadre

Maurizio Sarri ha ben chiaro il proprio futuro. Il tecnico toscano vorrebbe rimanere alla Lazio e non solo per un contratto in essere che lo blinda fino al 30 giugno del 2025 ma anche perchè in biancoceleste ha ritrovato la voglia di allenare e di esprimere al meglio i suoi concetti di calcio, come da lui stesso ammesso.

La Lazio ha 6 punti in più della scorsa stagione allo stesso punto del torneo e due in più del 2020-2021, l’ultimo anno di Simone Inzaghi. Questo a testimoniare un rendimento sicuramente importante del toscano e della sua squadra. Tuttavia, come riporta Il Messaggero, sulla decisione finale dell’ex Napoli peseranno i programmi futuri del club. Sull’allenatore risuonano forti le sirene di Fiorentina. Milan e di alcune squadre di Premier tra cui Tottenham e West Ham. Il futuro è ancora tutto da scrivere.