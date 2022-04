Sarri: «Futuro? Non credo ci saranno grossi stravolgimenti»

Maurizio Sarri ha parlato nel pre partita di Spezia-Lazio: queste le dichiarazioni del tecnico della Lazio

Maurizio Sarri ha parlato nel pre partita di Spezia-Lazio. Queste le dichiarazioni del tecnico della Lazio.

MILAN E SPEZIA- « Noi non veniamo da una brutta prestazione, contro il Milan abbiamo fatto un grande primo tempo. La partita di stasera è molto difficile, ho giocato qui in tutte le categorie, speriamo di arrivare pronti».

LUIS ALBERTO IN PANCHINA- «Ho preferito dare un turno di riposo a Luis Alberto perchè hanno giocato troppo anche per colpa mia. L’ho visto stanco».

FUTURO- «Non se cambieranno le strategia in base all’Europa, da parte mia no, dovete chiedere alla società. Ma non credo ci saranno grandi stravolgimenti».