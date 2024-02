Sarri a Dazn: «Dobbiamo ritrovare il bambino che è dentro di noi e divertirci. Ecco cosa mi aspetto»

Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, ha parlato ai microfoni di Dazn prima del fischio d’inizio del match contro il Cagliari

PAROLE – «Io penso che la partita in Supercoppa ci abbia cambiato il pensiero da positivo in negativo. Ci ha fatto perdere il senso del divertimento. Non vuol dire essere superficiali ma tenere vivo il bambino dentro. Nelle ultime partite si sono divertiti gli altri, chiaro che mi aspetto passi in avanti».