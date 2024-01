Sarri: «Rammarico per l’inizio di stagione. Roma? Un solo obiettivo»

Maurizio Sarri ha così parlato ai canali ufficiali del club dopo la vittoria della Lazio sull’Udinese: ecco cosa ha detto

LE PAROLE – «Ci rimane il rammarico dell’inizio stagione in cui potevamo fare di più, inutile pensare a quel che abbiamo fatto di male. Oggi c’è soddisfazione, ci siamo trovati in una partita sporca, aggressiva su un terreno difficilissimo su cui era difficilissimo giocare contro una squadra fisica. Il risultato è stato portato a casa giustamente, abbiamo concesso zero, pochissimo, va bene lo spirito, sembra quello giusto e speriamo che continui. Penso che il derby è il derby, è sempre un’eliminazione diretta, il derby si gioca per il popolo biancoazzurro e stop».