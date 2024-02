Sarri a Dazn: «Abbiamo ritrovato il gusto del divertimento. Se Immobile ritrova continuità...»

Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo il fischio finale del match contro il Cagliari

PAROLE – «Se Immobile torna a segnare con continuità per noi è solo un bene, poi l’età passa per tutti ma va trovato un punto di equilibrio. Ha fatto anche un gol non banale. Il senso del divertimento per una squadra è importantissimo ma non vuol dire essere superficiali. Se una squadra si diverte fa divertire anche chi la guarda, è contagioso. Poteva diventare una partita sporca, il Cagliari ha fatto 15 punti su 18 in casa quindi valgono la metà classifica. Bravi a riprendere la gara dopo la rete di Gaetano. Abbiamo una media di 2.16 a partita, non siamo in crisi con 16 punti nelle ultime 7 partite. Sul gol loro ha sbagliato la linea un movimento in uscita, ma lo devo rivedere. In Champions giochiamo contro una delle squadre più forti del mondo, è una sfida proibitiva ma tante squadre vorrebbero stare al nostro posto. Bella la vicinanza della squadra, io sto cercando di aiutarli in tutti i modi. Ci sono piccole concause, siamo stati bravi in settimana a metterci in discussione e forse abbiamo capito che stavamo partendo il gusto del divertimento. Si deve ripartire da qui».