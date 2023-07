Sarri-Lotito, a Formello il vertice di mercato: tutte le priorità della Lazio

Ieri a Formello è andato in scena un importante vertice di mercato tra Maurizio Sarri e Claudio Lotito: tutti gli obiettivi della Lazio

Quella di ieri è stata una giornata importante in casa Lazio. Come riferisce Il Messaggero infatti, è andato in scena un importantissimo vertice di mercato tra Maurizio Sarri e Claudio Lotito.

Nell’incontro, al quale erano presenti anche Fabiani e Picchioni, sono state stabilite le priorità della Lazio: la conferma del blocco del secondo posto (ad oggi anche Milinkovic nonostante la scadenza) e la volontà di fornire due alternative di livello per ruolo a Sarri. Dopo gli impegni politici, Lotito è pronto ad entrare in azione.