Sarri Lotito, presto un vertice di mercato. Ma occhio all’indice di liquidità

Una lunga sosta che può servire per chiarire i piani: a breve in casa Lazio un vertice di mercato tra Sarri e Lotito

Le dichiarazioni post Juve Lazio di Maurizio Sarri hanno riaperto il tema mercato in casa Lazio. Ed ecco che, come sottolineato dal Corriere dello Sport, a breve potrebbe esserci un vertice con il presidente Lotito.

Il tecnico e il patron, con la presenza del ds Tare, potrebbero parlarsi in settimana. Per acquistare però sarebbe prima necessario vendere, perché la società biancoceleste dovrebbe di nuovo fare i conti con il famoso indice di liquidità. L’indiziato principale non può non essere Luis Alberto, ma a gennaio appare difficile vedere spiragli sotto questo punto di vista.

In assenza di cessioni, la Lazio potrebbe lavorare per intavolare scambi. L’alternativa è un intervento in prima persona dello stesso Lotito, come già fatto in due occasioni. Difficile succeda anche questo gennaio. Ma chissà che Sarri non riesca a convincerlo, anche solo per il terzino sinistro, con Parisi che è sempre sul taccuino.