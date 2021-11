Le dichiarazioni di Maurizio Sarri in conferenza stampa alla vigilia di Lokomotiv Mosca-Lazio di Europa League

Maurizio Sarri ha parlato prima di Lokomotiv Mosca-Lazio lanciando alcune frecciate. Ecco le sue parole.

EUROPA LEAGUE – «Una problematica non da niente, non solo per noi ma per tutte le squadre ma andremo lì e ce la giocheremo. Non possiamo pensare di andare in giro per l’Europa e non pensare di non qualificarci. Un calendario messo in questo modo rende le cosi difficili, e questo influisce anche sulle qualità delle partite».

TROPPE PARTITE – «Ma piuttosto che diminuire il numero di partite di club, diminuire le partite delle Nazionali? Farle tutte in un blocco, magari diminuendo il numero di squadre che si può qualificare? Ci sono squadre che fanno pochissimi punti ma che ci stanno a fare? Non dico che non meritino di fare l’Europeo ma bisognerebbe fare un Europeo di Serie B, poi magari chi vince va in quello di Serie A».

LEGGI LA CONFERENZA STAMPA INTEGRALE DI SARRI