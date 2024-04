Sarri, l’ex allenatore della Lazio riceve una storica maglia del club biancoceleste

Sarri, il tecnico toscano rimasto nel cuore dei tifosi ha ricevuto una prestigiosa maglia storica del club

Il suo addio è stato burrascoso per via delle sue dimissioni, ma per molti tifosi della Lazio Maurizio Sarri rimarrà per sempre nel cuore. Alcuni tifosi infatti hanno regalato al tecnico toscano una bella maglia storica del club ossia quella dello scudetto 1973-74 in occasione dei 50 anni dal trionfo della squadra di Maestrelli