Sarri Lazio, Pedullà predica calma: «Tempi tecnici normali, quando sarà...»

Sarri Lazio, Alfredo Pedullà aggiorna sullo stato della trattativa. Secondo il giornalista serve ancora pazienza

Siamo alle battute finali, ma non ancora al traguardo. Sarri e la Lazio si avvicinano sempre di più, gli ultimi incontro hanno avuto il compito non banale di mettere al proprio posto i tasselli necessari alla chiusura. Non si è ancora arrivati alle firme, che salvo imprevisti arriveranno presumibilmente la prossima settimana.

Intanto, il giornalista Alfredo Pedullà, con un tweet predica calma: «Un po’ di serenità, le tensioni non servono, ci sono tempi tecnici normali. Ulteriori conferme che ieri pomeriggio nessuno avrebbe potuto firmare. Serietà. Quando sarà, diremo».