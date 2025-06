Sarri Lazio, le dichiarazioni di Fabiani: «E’ rimasto attaccato alla Lazio, siamo lusingati»

Condividi via email

Sarri Lazio: Fabiani accoglie il Comandante nel migliore dei modi. Le parole del Ds biancoceleste

Maurizio Sarri ha firmato, sarà il nuovo allenatore della Lazio. Il direttore sportivo biancoceleste ci ha tenuto ad accogliere l’ex Juventus ai microfoni di Radiosei e l’ha fatto nel migliore dei modi. Di seguito, le dichiarazioni del dirigente laziale:

SARRI-«Nella vita ci sono cose che si possono discutere e spiegare ed altre che riguardano la sfera personale della famiglia. All’epoca Sarri aveva dei problemi famigliari che non era giusto mettere in piazza, andava tutelata la riservatezza. Fece una scelta di cuore e di famiglia, nulla che aveva a che fare con i rapporti che aveva nella Lazio. La dimostrazione è che oggi ha preferito intraprendere il percorso interrotto, malgrado avesse possibilità alternative lusinghiere. Lui è rimasto molto attaccato alla Lazio ed al suo ambiente. Sarri si è ricaricato, è motivato a pallettoni, ha risolto i suoi problemi, è sereno e tranquillo ed è tornato il comandante che conosciamo.»

BARONI- «Con Baroni avevamo iniziato un progetto ed un percorso in un momento storico particolare con l’uscita di scena di giocatori importanti. Eravamo in pieno rinnovamento, giocai la carta Baroni che ha fatto molto bene. Lui non è stato esonerato, è stata una scelta bilaterale e che ha portato a questa decisione condivisa.»