Mandas prenota la maglia da titolare: il greco è a Roma, Lotito punta su di lui

Lazio, scatta l’ora di Christos Mandas: il portiere rientra a Roma per blindare il posto! Claudio Lotito è fiducioso

Il ritiro precampionato della Lazio sta regalando nuovi equilibri e gerarchie che promettono di stravolgere le certezze della scorsa stagione. Christos Mandas è tornato a Roma con un unico obiettivo chiaro: prendersi la titolarità tra i pali. Il portiere greco, classe 2001, è reduce da mesi di crescita costante che hanno convinto la nuova guida tecnica a puntare su di lui. Una situazione radicalmente diversa rispetto all’anno scorso, quando, nonostante la stima incrollabile del presidente Claudio Lotito, il giocatore fu messo in secondo piano rispetto a Ivan Provedel dalle scelte tattiche di Maurizio Sarri, spingendolo persino a chiedere la cessione durante la finestra di mercato di gennaio per trovare maggiore continuità.

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La fiducia di Gattuso su Christos Mandas

Oggi, con l’arrivo di Gennaro Gattuso sulla panchina biancoceleste, il vento è cambiato. Il nuovo allenatore ha mostrato di apprezzare le doti tecniche e la reattività del portiere, tanto da averlo messo al centro del progetto per la porta laziale. Christos Mandas sta lavorando con ferocia in allenamento per dimostrare di essere maturato sotto ogni punto di vista. La sensazione è che il tecnico calabrese sia pronto a dargli le chiavi della porta, scommettendo sulla voglia di rivincita di un ragazzo che ha saputo attendere il suo momento senza mai abbassare la guardia.

Il retroscena: la carica di Claudio Lotito

Il sostenitore numero uno del talento greco resta però Claudio Lotito. Secondo quanto rivelato nell’edizione odierna de Il Messaggero, il patron ha voluto personalmente incoraggiare il suo pupillo durante la cena di squadra di martedì sera. Con un gesto distensivo e carismatico, il presidente della Lazio si è avvicinato al giocatore pronunciando parole di forte sprono: “Adesso puoi finalmente far vedere che sei il numero uno”. Una battuta che suona come una vera e propria investitura ufficiale e che carica di responsabilità e stimoli Christos Mandas in vista dell’inizio ufficiale della stagione 2026/2027.