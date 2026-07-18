Mercato Lazio, Giacomone si trasferisce al Bologna. I dettagli dell’operazione

Mercato Lazio, il giovane portiere Giacomo Giacomone ai saluti. La nuova meta è il Bologna: le ultime novità

Il calciomercato della Lazio non vive solo di grandi nomi e trattative per la prima squadra, ma si concentra anche sulla gestione dei giovani talenti del vivaio. Nelle ultime ore è stata definita un’operazione in uscita che ha del sorprendente: il giovane estremo difensore Giacomo Giacomone lascia la Capitale per trasferirsi a titolo definitivo al Bologna. L’indiscrezione, raccolta e diffusa da TMW, conferma come il club felsineo abbia battuto la concorrenza per assicurarsi uno dei prospetti più interessanti del panorama giovanile italiano, portandolo all’ombra del Dall’Ara con un investimento mirato per il futuro.

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Giacomo Giacomone firma un triennale

Il giovane portiere, classe 2008, ha già messo nero su bianco il proprio accordo con la società rossoblù, siglando un contratto di tre anni. Per Giacomo Giacomone, nonostante l’età estremamente precoce, questa rappresenta la prima vera occasione per misurarsi con un contesto di altissimo livello, lontano dall’ambiente biancoceleste in cui è cresciuto. Pur non avendo ancora collezionato minuti ufficiali in Serie A o tra i professionisti, il ragazzo era considerato un elemento di valore assoluto all’interno del settore giovanile, tanto da essere stato aggregato spesso agli allenamenti della prima squadra guidata, fino al recente passato, da Maurizio Sarri.

Lazio, una scelta di prospettiva per il Bologna

L’investimento del Bologna su Giacomo Giacomone testimonia la volontà del club di costruire un solido serbatoio di talenti su cui puntare per le prossime stagioni. La Lazio, dal canto suo, ha accettato la cessione definitiva, probabilmente preferendo incassare subito per un profilo che, sebbene promettente, necessitava di un percorso di crescita che il club laziale non poteva garantire nell’immediato. Per il giovane estremo difensore, questa avventura rappresenta il banco di prova ideale per dimostrare di poter scalare le gerarchie e, col tempo, ambire a una maglia da titolare nel massimo campionato. Le prossime stagioni saranno fondamentali per capire se la scommessa dei rossoblù si rivelerà vincente, trasformando un giovane talento in una certezza tra i pali del calcio italiano.