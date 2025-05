Sarri Lazio, Fernando Orsi sul possibile ritorno del tecnico campano: «Non credo nei ritorni, non mi sono mai piaciuti»

Sarri Lazio: ecco cosa pensa l’ex portiere Biancoceleste Fernando Orsi del possibile ritorno in panchina

Nelle ultime ore si sta parlando sempre di più di un possibile ritorno di Maurizio Sarri sulla panchina della Lazio. Inevitabilmente, sono nate sempre più opinioni da parte del web. Ne ha parlato anche Fernando Orsi, storico portiere biancoceleste, che non sembra eccessivamente favorevole all’ingaggio dell’ex Juventus.

Di seguito, le dichiarazioni del classe 1959, ospite a Radio Mattino Sport e News:

POSSIBILE RITORNO-«Se qualcuno me l’avesse detto tre mesi fa io non ci avrei creduto… a me quelli che ritornano sulle panchine dopo che ci sono stati non mi sono mai piaciuti. Mi sembra un po’ una zona di comfort».

SARRI-«E’ un ottimo nome, un grande nome, un grande allenatore. È ovvio che a me non mi piace quando cominciano a dire di portare avanti un progetto giovani con Sarri. Ma quale progetto giovane? Ma basta con questa cosa. Sarri ha fatto un secondo posto, ha lavorato in squadre importanti. Se lo riprendi, devi costruire intorno a lui una squadra forte per cercare di fare risultato, perché se no non ha senso. A Sarri non serve tempo, conosce l’ambiente, è già stato accettato».