Sarri-squadra, feeling incrinato? I giocatori non sopportano più che… Poi il chiarimento

Sarri-squadra, feeling in bilico: ieri confronto duro e chiarimento tra i calciatori e il tecnico toscano. I dettagli

Cone riferito da Repubblica Roma, ci sono alcuni attriti tra i calciatori della Lazio e Maurizio Sarri.

Che si sia incrinato il feeling tra i giocatori e tecnico è evidente: lo stesso allenatore ieri ha chiesto ai suoi perché in campo non seguano le indicazioni e non riescano a esprimersi come lo scorso anno. Per esempio contro la Salernitana, nella ripresa, hanno provato a gestire il vantaggio invece di aggredire l’avversario in difficoltà.

Dall’altra parte, i giocatori – pur consapevoli della prestazione orrenda – non accettano che Sarri scarichi sempre le colpe su di loro. Confronto acceso ma con chiarimento finale importante in vista della sfida di domani sera: c’è il desiderio comune di uscire da questo tunnel. Di sicuro il tecnico deve trovare una soluzione alla proposta offensiva inesistente, alla prevedibilità letale: incomprensibile la sostituzione di Immobile nella situazione di svantaggio, più logico provare – per una volta – la formula con lui e Castellanos insieme.