Sarri Lazio, ciclo finito? La società monitoria tre profili nel caso di un possibile addio del Comandante a giugno. Tutti i dettagli

Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, dopo le dichiarazioni fatte in conferenza stampa da Maurizio Sarri dopo la sconfitta della Lazio contro il Bayern Monaco, sono iniziate a circolari le voci di un possibile addio del Comandante a fine stagione.

Se così fosse la società avrebbe in mente tre possibili profili per sostituire l’attuale tecnico capitolino, che sta monitorando da diverso tempo. Si tratta di: Vincenzo Italiano, attuale tecnico della Fiorentina ( Lotito aveva pensato a lui già tre anni fa per il post Inzaghi), al croato Igor Tudor e al tecnico del Monza Raffaele Palladino, ed è proprio quest’ultimo che intriga maggiormente i piani alti del club.