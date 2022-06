Sarri Lazio, rinnovo e scelte di mercato: chi resta e chi no

Dopo aver firmato il rinnovo, ora per Sarri può essere il tempo delle scelte: chi resterà e chi andrà via nella sua Lazio?

Come sottolineato da Il Corriere dello Sport, ci sarebbe già stata la lista dei promossi e dei bocciati. In difesa resteranno Reina, Patric, Radu, Marusic, Lazzari e Kamenovic. Quest’ultimo è piaciuto con il Verona e avrà la sua chance. Ovviamente il reparto arretrato necessita di rinforzi: un centrale e un terzino sinistro, con Emerson Palmieri e Parisi in pole.

A centrocampo si ripartirà da Cataldi, Basic e Luis Alberto. Per lo spagnolo, nonostante i tanti dubbi e le sirene spagnole, non ci sarebbe al momento alcuna offerta. In attacco le certezze maggiori: Immobile, Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni e Romero, che cercherà sempre più spazio. Chi è invece in dubbio? Sicuramente, tra i big, Milinkovic e Acerbi. Due situazioni diverse, ma entrambi potrebbero lasciare la Lazio. Potrebbero salutare anche Hysaj, che ha deluso, pur essendo un fedelissimo di Sarri, Raul Moro, che ha bisogno di giocare di più, e Akpa Akpro.