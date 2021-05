Sarri Lazio, il problema è l’ingaggio: un aiuto può arrivare dalla Juve

La Lazio continua a lavorare per Maurizio Sarri: il problema dell’ingaggio può essere risolto proprio dalla Juventus

Si continua a lavorare negli uffici di Formello e di Villa San Sebastiano per il nuovo allenatore della Lazio. Il presidente Lotito ha messo nel mirino diversi nomi, ma al momento il suo prescelto sembra essere Maurizio Sarri. Tuttavia, il vero problema per il tecnico sembra essere il suo ingaggio, troppo alto per gli standard biancocelesti.

Secondo quanto riportato da La Repubblica, però, un aiuto alla società capitolina potrebbe arrivare proprio dall’ex squadra di Sarri, ossia la Juventus. Infatti, i bianconeri gli manderanno una raccomandata entro il 31 maggio per comunicargli ufficialmente che non rinnoveranno il suo contratto, attualmente di 7 milioni a stagione, garantendogli una buonuscita di 2,5 milioni. La Lazio, disposta ad arrivare massimo a 3,5 milioni per l’ingaggio, potrebbe trovare il beneplacito dell’ex Napoli e Chelsea, che guadagnerebbe comunque 5,5 milioni e tornerebbe in panchina dopo un anno intero di inattività.