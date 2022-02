Sarri: «Giocando al 100% siamo competitivi con tutti. Sul Porto...»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Maurizio Sarri ha parlato nel post partita di Porto-Lazio. Queste le dichiarazioni del tecnico della Lazio.

DELUSIONE – «Abbiamo fatto una buona partita contro una squadra forte. Dispiace che il primo tempo sia finito in parità perché potevamo finirlo sopra. L’unico difetto è stato l’approccio del secondo tempo, poi abbiamo sbandato 5 minuti..poi siamo andati a pareggiarla. Spiace per il risultato ma la partita è aperta. Testa a Udine».

RISPOSTA – «Buona risposta, l’approccio del secondo tempo non mi è piaciuto. Abbiamo giocato con personalità».

RITORNO – «Dobbiamo fare un gol per riportarsi alla pari, con il nuovo regolamento un risultato che poteva essere buono ora non lo è più. Ora bisogna vedere come segnare senza prendere un gol. Loro sono una squadra molto tecnica» .

TRIDENTE LEGGERO – «Hanno fatto bene, hanno creato presupposti per fare ancora meglio».

IMMOBILE A UDINE- «Vediamo, sentiremo le ultime notizie appena torniamo a Roma».

Sarri in conferenza stampa

PRESTAZIONE – «L’aspetto più importante di oggi è che abbiamo disputato una buona gara contro una squadra forte. Lo abbiamo fatto con personalità. Mi dispiace che il primo tempo sia finito in parità. Nel secondo tempo potevamo essere più cattivi anche se abbiamo avuto delle occasioni per ottenere il pareggio. A livello di prestazione sono soddisfatto, anche perché c’è la sensazione che stiamo crescendo. A livello di risultato c’è rammarico, ma ora azzeriamo tutto e pensiamo ad Udine. Sul ritorno ci concentreremo da lunedì».

DIFESA – «La difesa ha fatto molto bene. Va ricordato che l Porto è una formazione pericolosissima. Non gli abbiamo concesso molto, ma c’è rammarico per il secondo gol che, senza togliere meriti a Martinez, mi è apparso casuale».

SINGOLI – «Luis Alberto ha giocato una buona partita. Jovane Cabral mi sembra stia meglio rispetto a quando è arrivato, anche se devo dire che è ancora leggermente indietro rispetto agli altri».