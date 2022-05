Sarri: «Un anno buono in mezzo a tante difficoltà. Futuro? C’è unione d’intenti»

Maurizio Sarri ha parlato nel post partita di Juve-Lazio: queste le dichiarazioni del tecnico della Lazio

Maurizio Sarri ha parlato nel post partita di Juve-Lazio. Queste le dichiarazioni del tecnico della Lazio.

DYBALA – «È strano trovarsi lì la sera che danno l’addio due giocatori che hanno fatto la storia di questo club. La mia testa però era nel fare il punto che ci ha dato l’Europa».

EUROPA – «Abbiamo fatto un anno dove abbiamo affrontato tante difficoltà. Il gruppo le ha superate e ora si esprime su buoni livelli. Oggi abbiamo pareggiato all’ultimo ma l’andamento della partita ha ampiamente dimostrato come siamo».

FUTURO – «C’è unione d’intenti, penso di sì. Migliorare la squadra è facile a dirsi ma sarà più difficile a farlo».

MIGLIORAMENTI DIFENSIVI – «I movimenti li sbagliamo molto meno, abbiamo dei deficit sull’1 vs 1 ma è difficile migliorare lì. Il gruppo si è molto compattato, si è cominciato a pensare calcio tutti nella stessa maniera e questo è davvero importante».

Mister Sarri a Lazio Style Radio

GOL FINALE – «Ci fa contenti perchè non prendere nemmeno un punto da questa partita sarebbe stato grave: ho dato un occhio ai numeri. Una buona prestazione su un campo difficile. Mi rimane rammarico, perchè la sensazione è che se il pareggio arriva prima la possiamo anche vincere. Adesso pensiamo al quinto posto a tutti i costi».

GARA – «Siamo in crescita, trovarsi sotto qui e con questo clima non è facile. Ma per me, esser sotto al primo tempo è una bestemmia».

PROSSIMI GIORNI – «Facciamo quello che abbiamo fatto spesso: rientreeremo alle tre, facciamo la notte al centro sportivo e il recupero domattina. Poi il riposo al giorno successivo, ma dobbiamo subito entrare nell’ordine di idee che vogliamo il quinto posto».

ABBRACCIO FINALE – «Questo è un gruppo che si sta cementando in maniera forte. L’obiettivo è collettivo e c’è unità di intenti e pensieri: tutti remano dalla stessa parte».

BILANCIO STAGIONALE – «Abbiamo fatto una buona stagione e, vista dall’interno, è un peccato finisca il campionato perchè è un gruppo estremamente motivato. Il percorso lo abbiamo fatto, anche con degli errori. Mi domando dove saremmo adesso con gli 11 punti perso dopo l’Europa League. Bisogna capire se ci è mancato qualcosa a livello di motivazioni o di struttura».

Sarri a Dazn

INTERVALLO – «Ho detto di continuare come stavamo facendo, ma di provare a perdere meno palloni. Nella ripresa abbiamo approfittato i cali dell’avversario. Un pareggio meritato, visti i numeri della partita. Contento di averla pareggiata all’ultimo minuto, ma avevo la sensazione che, pareggiando prima, avremmo addirittura potuto vincere».

DIFESA – «Penso che si siano pagate un paio di cose contemporaneamente. Comunque anche lo scorso anno la Lazio ha preso 55 gol. Siamo migliorati, visto che nel ritorno abbiamo preso meno gol. Comunque ci sono state un insieme di cose, dettate dal cambio di modulo. Poi siamo tra le squadre peggiori nell’uno contro uno».

DIFFERENZE – «C’è una differenza di 1,40 a partita tra quando avevamo l’Europa e quando giocavamo solo il campionato. Ovviamente questo è un calcolo matematico. Bisogna capire se ciò è frutto di limiti mentali o strutturali. E poi muoversi di conseguenza».

CHIELLINI E DYBALA – «Giorgio è uscito dall’altra parte del campo, ma l’ho salutato a fine partita. Paulo invece l’ho salutato subito. L’atmosfera era bella per loro, ma difficile per noi. Si tratta di due giocatori i cui numeri parlano da soli. Dybala? Sentiamo Lotito se ce lo prende. Sicuramente dal punto di vista tecnico ci interessa».