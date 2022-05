All’Allianz Stadium, il match valido per la 37ª giornata di Serie A 2021/2022 tra Juve e Lazio: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

All'”Allianz Stadium”, Juve e Lazio si affrontano nel match valido per la 37ª giornata della Serie A 2021/22

Sintesi Juve Lazio 1-0 MOVIOLA

Fischio d’inizio – si gioca!

4’Morata ci prova – Dybala cerca di mettere in moto Morata, ma l’attaccante spagnolo non riesce ad agganciare

5′ Traversa di Cataldi – Scambio nello stretto tra Cataldi e Zaccagni con il centrocampista che dal limite fa partire un destro che si infrange sulla traversa con Perin battuto.

7′ Chance per Vlahovic – Occasione per il serbo, ben servito da Morata di testa in area di rigore. L’ex Fiorentina entra in area ma non riesce a calciare, solo contro Strakosha.

10′ Gol della Juve – Cross di Morata dalla sinistra, Marusic si addormenta e Vlahovic da due passi di testa spinge in porta.

12′ Occasione Bernardeschi – Bernardeschi regge ad un fallo di Marusic e tenta il sinistro a giro da fuori, non trovando la porta per poco.

15′ Conclusione Lazzari – Ci prova il terzino con un tiro da fuori, palla deviata in angolo

16′ Tentativo Felipe Anderson – Il giocatore recupera la palla sulla scia di una respinta avversaria, poi prova il tiro in porta che finisce sui cartelloni pubblicitari

18′ Sostituzione Chiellini – Il giocatore dà l’addio ai colori bianconeri, al suo posto De Ligt

23′ Ancora Felipe Anderson – Altro tiro da fuori del brasiliano, stavolta deviato e poi parato senza problemi da Perin

Juve Lazio 1-0: risultato e tabellino

Marcatori: 10′ Vlahovic

Juventus (4-2-3-1): Perin; Cuadrado, Bonucci, Chiellini (18′ De Ligt), Alex Sandro; Miretti, Locatelli; Bernardeschi, Dybala, Morata; Vlahovic. A disp. Szczesny, Pinsoglio, De Ligt, Pellegrini, Kean, Rugani, Rabiot, Aké, Palumbo All. Massimiliano Allegri

Lazio (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Patric, Acerbi, Marusic; Milinkovic-Savi, Cataldi , Luis Alberto; Felipe Anderson, Cabral, Zaccagni. A disp. Reina, Adamonis, Luiz Felipe, Leiva, Akpa Akpro, Pedro, Kamenovic, Romero, Hysaj, Radu, Moro, Basic Allenatore: Maurizio Sarri.

Arbitro: Ayroldi