L’attesa è finita, tra poco la Lazio scenderà in campo contro la Juventus con l’obiettivo di difendere il secondo posto. Prima del match, Sarri ha ricevuto dalla Lega il premio come miglior tecnico del mese di Marzo, come testimonia il post sui social