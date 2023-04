Sarri-giornalista, siparietto in conferenza: «Allenamenti col sorriso? Non li hai visti tutti»

Un siparietto divertente per il tecnico biancoceleste durante la conferenza stampa pre partita

Maurizio Sarri ha parlato nella consueta conferenza stampa pre Monza Lazio. Durante quest’ultima il tecnico ha avuto un siparietto molto simpatico con un giornalista presente dopo una domanda sugli allenamenti in settimana.

LE PAROLE- «Li hai visti su LazioStyle? Non erano tutti. Sarà andata in onda la parte più ludica. Ma abbiamo fatto lavoro fisico e tattico ad alta intensità. Ma noi ci alleniamo da mesi su altissimi livelli. Io spero sempre che la continuità in allenamento diventi continuità mentale. Rispetto all’anno scorso abbiamo una continuità diversa, poi abbiamo fatto meno bene a livello europeo penso sia una scelta inconscia»

