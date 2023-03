Sarri lascia la Lazio? Rifiutata un’offerta esotica. Ci provano due club di Serie A

Maurizio Sarri sta bene alla Lazio ma si aspetta segnali concreti dalla società: rifiutata un’offerta esotica ma le sirene continuano

Non si placano le sirene di mercato intorno a Maurizio Sarri, tecnico legato alla Lazio da un accordo fino al 2025.

Come riferito da Il Messaggero, il Comandante ha già rifiutato un’offerta faraonica da 7 milioni a stagione dagli Emirati Arabi (trappola allestita dall’agente Ramadani), e non ha ancora risposto ai corteggiamenti prolungati di Tottenham, West Ham ed Everton. In Serie A ci sono pure Milan e Fiorentina dietro l’angolo. Se non diventerà realtà il suo ruolo alla Ferguson (promesso e mai realizza- to), però, non basteranno altri 2 anni di contratto a trattenerlo.